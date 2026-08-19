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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أهمها صحة القلب .. فوائد غير متوقعة لتناول عصير البنجر

البنجر
البنجر
نهى هجرس

يحتوي البنجر على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة القلب، وتحسين الأداء الرياضي، ومضادات الأكسدة، والقيمة الغذائية العالية، ويشتهر بقيمته الغذائية وفوائده الصحية المحتملة، فهو يحتوي على الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والنترات الطبيعية التي قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والأداء البدني. 

وبفضل لونه الزاهي وقيمته الغذائية، يُعد البنجر مكونًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية المتوازنة والصحية.

يمكن تناول البنجر بأشكال متعددة، بما في ذلك الخضراوات الكاملة، وعصير الشمندر، والعصائر المخفوقة، والسلطات. 

فوائد البنجر على الصحة

- يدعم صحة القلب

من أبرز فوائد البنحر التي خضعت للدراسة دوره المحتمل في صحة القلب والأوعية الدموية، يحتوي البنجر على النترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، يساعد أكسيد النيتريك على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يدعم تدفق الدم بشكل صحي.

تشير بعض الدراسات إلى أن عصير البنجر قد يساعد في دعم مستويات ضغط الدم الصحية ووظائف الأوعية الدموية، ويواصل الباحثون دراسة كيفية مساهمة الخضراوات الغنية بالنترات في صحة القلب على المدى الطويل

- يحسن أداء التمارين الرياضية

يرتبط البنجر عادةً بالتغذية الرياضية لاحتوائه على النترات، وقد يساعد أكسيد النيتريك على تحسين توصيل الأكسجين والدورة الدموية أثناء التمرين.

تشير بعض الدراسات إلى أن عصير البنجر قد يساعد في تحسين القدرة على التحمل وتقليل التعب أثناء النشاط البدني، وبسبب هذه الفوائد المحتملة، يُتناول البنجر غالبًا قبل التمارين الرياضية أو الأداء الرياضي

- يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد ارتبط الإجهاد التأكسدي المزمن والالتهابات بالشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة.

تُعدّ البيتالينات، وهي الصبغات الطبيعية الموجودة في البنجر، من بين المركبات التي دُرست لفوائدها المحتملة كمضادات للأكسدة، وقد يُسهم إدراج الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة في نظام غذائي متوازن في دعم الصحة على المدى الطويل.

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