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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة فيتش: مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية

إنفوجراف
إنفوجراف
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله رؤية مؤسسة "فيتش" بشأن مقومات تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة، إلى جانب جهود تطوير قطاعات النقل والمواني والطيران والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن هذه المكانة تأتي في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية وبنية أساسية داعمة لحركة التجارة، وما تشهده قطاعات النقل والمواني والطيران والخدمات اللوجستية من جهود متواصلة للتطوير والتوسع، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ودعم نمو التجارة والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف أن مؤسسة "فيتش" ترى أن مصر توفر للشركات واحدة من أكثر البيئات اللوجستية تطورًا في شمال إفريقيا، مدعومة بشبكة طرق واسعة، وموانٍ ومطارات رئيسية، كما تتوقع أن تدعم السياسة الصناعية وتطوير الخدمات اللوجستية والموقع الاستراتيجي لمصر النمو المطرد في حجم التجارة.

وأشار إلى أن رؤية "فيتش" تظل إيجابية تجاه قطاع النقل البري على المديين المتوسط والطويل، وأن الاستثمار في القطاع سيدعم الطلب المطرد على خدمات الشحن، فضلًا عن أن جهود مصر لتطوير قطاع الطيران وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسع أساطيل الطائرات ستسهم في تحسين الاتصال وزيادة القدرة على مناولة البضائع.

وأكدت "فيتش" أن توسيع طاقة المواني وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيؤديان إلى تعزيز مكانة مصر كمركز للخدمات اللوجستية، فيما تتوقع "فيتش" أن يتسارع نمو الشحن بالسكك الحديدية بمتوسط 3.2% حتى عام 2030 و3.9% حتى عام 2035.

يذكر أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مواني البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالمواني الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، بما يوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، ويسهم في خفض زمن التداول وتكلفة النقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما تجسد هذه الممرات رؤية مصر في تعزيز الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وترسيخ مكانتها كمنصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، بما يعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتشمل هذه الممرات (ممر العريش/طابا - ممر السخنة/الإسكندرية - ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور - ممر القاهرة/الإسكندرية - ممر طنطا/المنصورة/دمياط - ممر جرجوب/السلوم - ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل - ممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف مواقع التواصل الاجتماعي

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