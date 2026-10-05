زيلينسكي: مسيرات روسية استهدفت سفينة اندلعت فيها النيران في البحر الأسود

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مسيرات روسية استهدفت السفينة التي اندلعت فيها النيران في البحر الأسود، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تواجه حاليا عجزا ماليا يبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ يجب تأمينه لتغطية احتياجات الدولة.

وأضاف زيلينسكي - في تصريح إعلامي- "نواجه تحديا بسيطا في الوقت الراهن، إذ نحتاج إلى نحو 4 مليارات دولار، نحن بحاجة ماسة إليها، وحتى الآن لم نتمكن من تغطية هذا العجز".

وأشار زيلينسكي، إلى أن وزارة المالية تعرف مصادر توفير نحو 3 مليارات دولار من المبلغ المطلوب، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقيات بهذا الشأن.