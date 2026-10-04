زيلينسكي: أوكرانيا تواجه حاليا عجزا ماليا بقيمة 4 مليارات دولار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه حاليا عجزا ماليا يبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ يجب تأمينه لتغطية احتياجات الدولة.

واضاف زيلينسكي -في تصريح إعلامي- "نواجه تحديا بسيطا في الوقت الراهن؛ إذ نحتاج إلى نحو 4 مليارات دولار. نحن بحاجة ماسة إليها، وحتى الآن لم نتمكن من تغطية هذا العجز".

وأشار زيلينسكي إلى أن وزارة المالية تعرف مصادر توفير نحو 3 مليارات دولار من المبلغ المطلوب، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقيات بهذا الشأن.

وأوضح أن أوكرانيا نجحت بالفعل في إيجاد سبل لتغطية الجزء الأكبر من العجز الذي تم تحديده سابقا، وذلك من خلال الدعم الثنائي والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أن هناك إرادة سياسية للمضي قدما نحو تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار في العام المقبل.

يذكر أن المفوضية الأوروبية وأوكرانيا قد اتفقتا على تدابير لتغطية احتياجات الميزانية للبلاد حتى نهاية عام 2026.