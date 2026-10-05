تصعيد خطير.. الفصائل اليمنية تهدد حركة الطيران فوق السعودية

وجهت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن اليوم تحذيرا شديد اللهجة لشركات الطيران من العمل في المجال الجوي السعودي.

وأصدرت هيئة الشئون البحرية في اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون تحذيراً لجميع شركات الطيران العاملة في المجال الجوي السعودي. وجاء في البيان أن "المجال الجوي السعودي سيشكل ساحة لعمليات القوات".

يأتي هذا التحذير على خلفية الهجوم السعودي الواسع ضد الحوثيين.

وزعمت الهيئة أن المجال الجوي السعودي لن يكون آمنا ما دام "الهجوم مستمرا".

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الاثنين، انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وقال العليمي، عبر حسابه على "إكس"، إن إرادة الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، ستدفع اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار.