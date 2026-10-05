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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية «فجر اليمن» لدعم القوات الحكومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الإثنين، مشاركة نحو 100 طائرة مقاتلة في عملية عسكرية حملت اسم «فجر اليمن»، لدعم القوات الحكومية اليمنية في عملياتها ضد جماعة الحوثيين.

وقالت الوزارة إن القوات الجوية تقدم إسنادًا جويًا على مدار الساعة للقوات اليمنية على الأرض، مشيرة إلى تدمير 324 هدفًا عالي القيمة منذ انطلاق العملية.

وأكدت الوزارة استمرار تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، إلى جانب التعامل مع الأهداف المتحركة ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر يمنية بشن غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أعلن في وقت سابق الإثنين انطلاق عملية «فجر اليمن»، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال العليمي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن العملية تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين.

ومع بدء العمليات، أعلنت مصادر عسكرية يمنية إطلاق القوات الحكومية عملية واسعة لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى تقدمها باتجاه مناطق قريبة من باب المندب جنوب غربي البلاد.

وأوضحت مصادر يمنية لـ«سكاي نيوز عربية» أن القوات الحكومية تتقدم في محيط مطار ذوباب العسكري غربي تعز، وسط مواجهات مع جماعة الحوثيين.

طائرة مقاتلة وزارة الدفاع السعودية «فجر اليمن» القوات اليمنية مضيق باب المندب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

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