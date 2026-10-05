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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: ما يحدث في اليمن هجوم مضاد على الحوثيين.. وملتزمون باتفاقنا مع السعودية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
خاطر عبادة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يحدث حالياً في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، مؤكداً أن لدى واشنطن اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها.

ويأتي التصريح الأمريكي بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني انطلاق عملية عسكرية واسعة لبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

باب المندب تحت السيطرة

أعلن الجيش اليمني السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وقال الناطق باسم الجيش إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على المضيق، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه.

وأضاف أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها للقوات الحكومية، مؤكداً أن العمليات مستمرة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

الرئيس العليمي يطلق عملية "فجر اليمن"

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية "فجر اليمن"، وتم تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاق العملية.

وأفاد مراسل الإخبارية بأن القوات اليمنية تقترب من مدينة المخا، بعد التقدم الذي حققته ألوية العمالقة ودرع الوطن في الساحل الغربي وباب المندب والجزر اليمنية.

وزير الإعلام اليمني: مرحلة جديدة لتطهير اليمن من الميليشيا الإيرانية

وقال وزير الإعلام اليمني إن القوات المسلحة بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة بدأت مرحلة جديدة في معركة استعادة الدولة وتطهير اليمن من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف: "المعركة هدفها بسط سلطة الدولة ومؤسساتها على أرض اليمن وإنهاء الانقلاب واستعادة سيادة الدولة، وما حققه أبطال العمالقة ودرع الوطن في الساحل الغربي وباب المندب والجزر يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي نحو تحقيق أهدافها الوطنية".

وتابع: "إعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة تنفيذ هجوم استراتيجي تجاه صنعاء باستخدام قدرات حديثة يؤكد اتساع نطاق العمليات الهادفة لاستعادة مؤسسات الدولة".

ماركو روبيو اليمن تحرير اليمن السعودية

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