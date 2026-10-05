قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية الأسبق: قعدت 4 شهور بالمكتب عام 2011 ومروحتش البيت غير في شم النسيم
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
كامل الوزير: ممر القاهرة–دار السلام يعزز التكامل بين النقل البحري والبري والسككي
«الصحة»: تقديم خدمات التأمين الطبي لـ239 من المشاركين في منتدى أفريقيا بالعلمين
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم
أشهر 1.368 بطاقة صفراء.. معلومات بارزة عن حكم القمة 133 بين الزمالك والأهلي
تراجع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق
ارتفاع قياسي في أسعار الموبايلات .. شعبة الاتصالات تكشف أسباب الزيادة
حسم الجدل قبل مواجهة الزمالك.. الجيش الرواندي يكشف موقفه من الصفقات
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
رنا عصمت

تذوق عجينة الكيك أو البسكويت قبل دخولها الفرن عادة شائعة لدى كثيرين أثناء إعداد الحلويات، فإن هذه الخطوة قد تحمل مخاطر صحية لا ينتبه إليها البعض، إذ يمكن أن يحتوي الدقيق غير المطهو والبيض النيئ على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي.

ووفقًا CDC، فإن تناول العجين النيئ أو خليط الكيك قبل تسويته قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية، لأن الدقيق المستخدم في إعداد المخبوزات لا يخضع بالضرورة لمعالجة تقضي على الجراثيم الضارة.

حلويات سهلة وخفيفة تقدر تاكلها فى الدايت أهمها كيكة التفاح - اليوم السابع

الدقيق النيئ قد يحمل بكتيريا خطيرة

 

يعتقد البعض أن الدقيق آمن للاستهلاك لأنه يبدو جافًا ونظيفًا، لكن الحقيقة أنه منتج خام قد يتلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) أو السالمونيلا خلال مراحل زراعة الحبوب أو تصنيع الدقيق.

وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن طحن الحبوب أو تبييض الدقيق لا يضمن القضاء على هذه البكتيريا، وهو ما يعني أن الخطر قد يظل موجودًا حتى في الدقيق الذي يُشترى من المتاجر ويُستخدم بصورة معتادة في المنازل.

البيض النيئ يزيد احتمالات الإصابة بالتسمم

 

لا يقتصر الخطر على الدقيق وحده، إذ قد يحتوي البيض النيئ أو غير مكتمل الطهي على بكتيريا السالمونيلا، التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناول العجين أو الخليط الملوث.

وتتفاوت الأعراض بحسب نوع البكتيريا ودرجة التلوث، لكنها قد تشمل الإسهال وتقلصات البطن والقيء والحمى، وقد تتطور بعض الإصابات إلى مضاعفات أكثر خطورة، خصوصًا لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

لماذا لا يكفي غسل اليدين أو تبريد العجين؟

 

يساعد غسل اليدين وتنظيف الأسطح على تقليل انتقال الجراثيم، لكنه لا يجعل العجين النيئ آمنًا للأكل. كذلك، فإن وضع العجين في الثلاجة لا يضمن القضاء على البكتيريا الموجودة فيه.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الطهي أو الخَبز وفقًا للتعليمات الصحيحة هو الوسيلة الأساسية للقضاء على الجراثيم المحتملة في الدقيق والبيض.

نصائح لتجنب المخاطر

- تجنب تذوق عجينة الكيك أو البسكويت قبل تسويتها.

- عدم السماح للأطفال بتناول العجين النيئ أو اللعب بعجين يحتوي على دقيق خام.

- الالتزام بدرجة حرارة الخَبز والمدة المحددتين في الوصفة.

- غسل اليدين والأوعية وأدوات المطبخ والأسطح بعد التعامل مع الدقيق والبيض النيئ.

-اختيار المنتجات المكتوب عليها بوضوح أنها صالحة للاستهلاك دون طهي، إذا كان الهدف تناول عجينة جاهزة.

-قد يبدو تذوق ملعقة صغيرة من عجينة الكيك أمرًا بسيطًا، لكنه ليس خاليًا من المخاطر؛ فالدقيق النيئ والبيض غير المطهو قد يحتويان على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي.

- ولذلك، فإن انتظار اكتمال التسوية ليس مجرد خطوة في إعداد الحلويات، بل إجراء مهم للحفاظ على سلامة الطعام.

عجينة الكيك أو البسكويت تناول العجين النيئ البيض النيئ يزيد احتمالات الإصابة بالتسمم لماذا لا يكفي غسل اليدين أو تبريد العجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق

وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس لقائه مع المشير طنطاوي بعد 2011

جانب من اللقاء

«حكومة جاية ترمي نفسها في النار».. ماذا قال طنطاوي لوزير الداخلية الأسبق

اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق

المشير طنطاوي تعرض لضغوط.. محمد إبراهيم يروي تفاصيل أزمة الجنزوري والكتاتني

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد