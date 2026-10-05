تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تذوق عجينة الكيك أو البسكويت قبل دخولها الفرن عادة شائعة لدى كثيرين أثناء إعداد الحلويات، فإن هذه الخطوة قد تحمل مخاطر صحية لا ينتبه إليها البعض، إذ يمكن أن يحتوي الدقيق غير المطهو والبيض النيئ على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي.

ووفقًا CDC، فإن تناول العجين النيئ أو خليط الكيك قبل تسويته قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية، لأن الدقيق المستخدم في إعداد المخبوزات لا يخضع بالضرورة لمعالجة تقضي على الجراثيم الضارة.

الدقيق النيئ قد يحمل بكتيريا خطيرة

يعتقد البعض أن الدقيق آمن للاستهلاك لأنه يبدو جافًا ونظيفًا، لكن الحقيقة أنه منتج خام قد يتلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) أو السالمونيلا خلال مراحل زراعة الحبوب أو تصنيع الدقيق.

وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن طحن الحبوب أو تبييض الدقيق لا يضمن القضاء على هذه البكتيريا، وهو ما يعني أن الخطر قد يظل موجودًا حتى في الدقيق الذي يُشترى من المتاجر ويُستخدم بصورة معتادة في المنازل.

البيض النيئ يزيد احتمالات الإصابة بالتسمم

لا يقتصر الخطر على الدقيق وحده، إذ قد يحتوي البيض النيئ أو غير مكتمل الطهي على بكتيريا السالمونيلا، التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناول العجين أو الخليط الملوث.

وتتفاوت الأعراض بحسب نوع البكتيريا ودرجة التلوث، لكنها قد تشمل الإسهال وتقلصات البطن والقيء والحمى، وقد تتطور بعض الإصابات إلى مضاعفات أكثر خطورة، خصوصًا لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

لماذا لا يكفي غسل اليدين أو تبريد العجين؟

يساعد غسل اليدين وتنظيف الأسطح على تقليل انتقال الجراثيم، لكنه لا يجعل العجين النيئ آمنًا للأكل. كذلك، فإن وضع العجين في الثلاجة لا يضمن القضاء على البكتيريا الموجودة فيه.

وتؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الطهي أو الخَبز وفقًا للتعليمات الصحيحة هو الوسيلة الأساسية للقضاء على الجراثيم المحتملة في الدقيق والبيض.

نصائح لتجنب المخاطر

- تجنب تذوق عجينة الكيك أو البسكويت قبل تسويتها.

- عدم السماح للأطفال بتناول العجين النيئ أو اللعب بعجين يحتوي على دقيق خام.

- الالتزام بدرجة حرارة الخَبز والمدة المحددتين في الوصفة.

- غسل اليدين والأوعية وأدوات المطبخ والأسطح بعد التعامل مع الدقيق والبيض النيئ.

-اختيار المنتجات المكتوب عليها بوضوح أنها صالحة للاستهلاك دون طهي، إذا كان الهدف تناول عجينة جاهزة.

-قد يبدو تذوق ملعقة صغيرة من عجينة الكيك أمرًا بسيطًا، لكنه ليس خاليًا من المخاطر؛ فالدقيق النيئ والبيض غير المطهو قد يحتويان على بكتيريا تسبب التسمم الغذائي.

- ولذلك، فإن انتظار اكتمال التسوية ليس مجرد خطوة في إعداد الحلويات، بل إجراء مهم للحفاظ على سلامة الطعام.