مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مع اقراب عيد الفطر المبارك و التحضيرات لتجهيزات الكعك و البسكويت ، هناك بعض الكبار و الصغار يتناولون عجينة الكعك قبل خبزها ولا يعلمون مدى خطورتها على الصحة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أضرار تناول العجين النيئ وفقا لموقع DailyMedical.

مخاطر و أضرار تناول عجينة الكعك قبل خبزها ..

في حالات نادرة، قد يتلوث الدقيق النيئ ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) أثناء مراحل الحصاد أو الطحن أو النخل، وتجدر الإشارة إلى أن تبييض الدقيق لا يقضي على هذه البكتيريا.

وقد يؤدي التعرض لبكتيريا الإشريكية القولونية إلى أعراض خطيرة مثل الاسهال الدموى ، والقيء، وفي بعض الحالات قد يتطور الأمر إلى فشل كلوي أو مضاعفات قد تهدد الحياة.

كما يمكن أن تحتوي خلطات الكعك الجاهزة وعجينة البسكويت الجاهزة أيضًا على جراثيم إذا تم تناولها قبل الطهي أو الخَبز.