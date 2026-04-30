الدفاع الجوي الإيراني .. دوي انفجارات بطهران في الاشتباك مع طائرات مسيرة

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، ووسائل إعلام أخرى في إيران، بسماع دوي انفجارات مصدرها أنظمة الدفاع الجوي في طهران.

وأوضحت وكالة مهر، أن الدفاعات الجوية الإيرانية اشتبكت مع طائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع مسيرة فوق طهران.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت تقارير بأن القيادة المركزية الأمريكية تسعى إلى نشر أحد أحدث أسلحتها، وهو صاروخ فرط صوتي يُدعى "دارك إيجل"، في الشرق الأوسط، وذلك في إطار استعداداتها لاحتمال شنّ هجمات أخرى على إيران.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرج مساء اليوم فإن هذا طلب رسمي لنقل النظام، ولكن لم يُتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن، وفي حال الموافقة عليه، فسيكون هذا أول نشر عملي له.

صُمم الصاروخ لضرب أهداف في عمق أراضي العدو، وخاصة منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

يأتي ذلك بعد التقييم الذي نشرته الاستخبارات الأمريكية والذي يفيد بأن إيران نقلت منصات إطلاقها شرقًا خلال فترة وقف إطلاق النار، إلى مناطق خارج نطاق صاروخ "بريسيجن سترايك" الأمريكي، الذي استُخدم على نطاق واسع في الحرب، والقادر على ضرب أهداف على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر، ولذلك، تبحث القيادة المركزية عن حل طويل الأمد.