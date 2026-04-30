الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

أعلنت الإمارات، يوم الخميس حظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق ولبنان، نظرا للتطورات الراهنة التي شهدها المنطقة.

وقال وزارة الخارجية الإماراتية "نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تُعلن حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق".

ودعت الخارجية الإماراتية جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، أكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وتهيب بالمواطنين المتواجدين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها عبر الرقم: 97180044444+ ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.