كاميرات مراقبة ومراوح وإجراءات أمنية|الإستعدادات الأخيرة قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد

أنهت جميع المديريات والإدارات التعليمية استعدادات ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 المقرر إنطلاقه رسميا الاحد المقبل

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث عقدت خديجة السيد مدير عام إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ، اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بإنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والوقوف على مدى جاهزية لجان الامتحانات بالإدارة، وذلك بحضور اللجنة المشكلة من الإدارة قبيل الانطلاق الرسمي المقرر يوم الأحد القادم.

توفير جميع المستلزمات والإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وأكدت مدير إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ، على المتابعة اليومية الدقيقة لكافة التجهيزات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد مدير إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ، على توافر جميع المستلزمات والإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بما يضمن توفير المناخ المناسب والآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

كما شددت مدير إدارة غرب مدينة نصر التعليمية ، على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، مؤكدةً أن الإدارة تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة مستوى الجاهزية بكل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

كما عقدت الدكتورة مرفت مصطفى مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اجتماعًا موسعًا بحضور محمد إبراهيم وكيل الإدارة، وجيهان إبراهيم مدير التعليم الخاص، و إصلاح عبد اللطيف مدير مرحلة التعليم الإعدادي، وحنان الشافعي متابعة الإدارة ومديري المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بها.

وتناول الاجتماع متابعة جاهزية المدارس واستعراض كافة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتأكيد على تهيئة المناخ المناسب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء والطمأنينة، مع توفير جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لخدمة الطلاب والملاحظين.

رفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أي معوقات

وأكدت الدكتورة مرفت مصطفى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، خلال الاجتماع على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والتنظيم ويضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق والمشرف.

وفي محافظة الجيزة ، قام رأفت الشرابي مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية، يرافقه عصام صلاح وكيل الإدارة، بمتابعة جاهزية المدارس واللجان المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 ، حيث تم التأكد من أعمال النظافة والانضباط ، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026

مراجعة أعمال الصيانة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

كما أعلنت إدارة البدرشين التعليمية ، أنه تم عمل مراجعة دقيقة لأعمال الصيانة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بما في ذلك (الكهرباء، الإضاءة، والتهويه السباكة، وخزانات المياه) لضمان بيئة آمنة ، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الأثاث وتوفير الراحة التامة للطلاب والملاحظين

مراجعة وصيانة كاميرات المراقبة .. ومروحتين في كل لجنة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم اتخاذ الاجراءات بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 استعدادا لبدء الامتحانات الأحد القادم :

مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة أو مصادر خطورة.

التأكد من صلاحية الأثاث المدرسي وتوفير (20) مقعدًا مناسبًا بكل لجنة امتحانية.

مراجعة سلامة النوافذ والزجاج بجميع اللجان.

التأكد من كفاءة المراوح وتوفير عدد لا يقل عن مروحتين بكل لجنة.

توفير كولمن مياه للشرب البارد بكل لجنة، مع توفير مصادر مياه مناسبة بجميع الأدوار.

شحن عدادات الكهرباء برصيد كافٍ طوال فترة الامتحانات.

توفير ماكينة تصوير وعدد (2) رزمة ورق بكل لجنة.

توفير العدد الكافي من العمال وفق احتياجات كل لجنة.

التأكد من نظافة خزانات المياه وصلاحيتها للاستخدام.

مراجعة وصيانة كاميرات المراقبة والتأكد من كفاءتها الفنية.

توفير شنطة إسعافات أولية كاملة التجهيزات.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

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الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

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الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

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الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

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السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

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السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

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الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

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الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

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الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء



