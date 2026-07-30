إجراء حاسم من الري في مخالفة بترعة الساحل بالقليوبية

تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذاً للمنشور الوزاري رقم ١ لسنه ٢٠٢٦ بالمعاينة الفورية لموقع الشكوى على ترعة (الساحل) البر الأيسر - ناحية قرية (وروره) - مركز بنها - محافظة القليوبية - إدارة ري المنوفية.

وتبين من خلال المعاينة قيام أحد سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي في ترعة (الساحل كيلو ٥,٠٠) في مخالفة صريحة للقانون.

وعلى الفور اتخذت هندسة ري قويسنا كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف (سائق جرار الكسح)، وتم تحرير محضر بالمخالفة رقم (١٨١) لسنة ٢٠٢٦.

وجدير بالذكر أن عقوبة هذه المخالفة هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تقديرها لدور المواطنين الواعين في الإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، كما تؤكد استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات تمس المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.

بالإضافة إلى بلاغات المواطنين تنوّه الوزارة أن جميع الإدارات على مستوى الجمهورية تقوم يوميا بتحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين.

وإذ تنوه الوزارة أنه في حالة حدوث تعدي على المواطن المبلغ ، فعليه التواصل مع رقم الواتس اب للحصول على الدعم اللازم من اجهزة الوزارة خلال اجراءات تحرير محضر التعدي.