بعد تصريحات عمرو أديب.. باحث يثير الجدل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي

رد الدكتور محمود صلاح، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، التي قال فيها إن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ترفض تنفيذ بعض الطلبات التي يقدمها المستخدمون، وإن هناك من يتساءل: متى سيصبح للذكاء الاصطناعي وعي؟.

وقال الباحث في علوم ما وراء الطبيعة إن الشيء الذي يفصل الإنسان الطبيعي عن الآلة هو الوعي، موضحًا أنه إذا امتلك الذكاء الاصطناعي وعيًا، فسيكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات تتوافق مع ما يراه مناسبًا.

وأضاف الباحث، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه إذا صدرت مثل هذه التصريحات عنه فلن يصدقها أحد، لكن عندما يتحدث بها الإعلامي الكبير عمرو أديب، فإنها تستند – بحسب قوله – إلى حقائق ومؤشرات.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد كيانًا جرى إدخاله إلى المنظومة بعد تزويده بكم هائل من البيانات والمعلومات عن البشر، مدعيًا أنه أصبح يمتلك معلومات عن مشاعر الناس وأحلامهم ورغباتهم.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتفاعل مع البشر بصورة تلقائية، ويخاطب كل مستخدم وفقًا لطبيعة أسلوبه واهتماماته، كما أصبح يعرف الكثير عن مستخدميه، متسائلًا: لمن تصب كل هذه المعلومات في النهاية؟.