عمرو أديب: هذه آخر حلقات الموسم.. وأتمنى إعلامًا أكثر انفتاحًا العام المقبل

أعلن الإعلامي عمرو أديب أن حلقة اليوم هي الأخيرة من الموسم الحالي لبرنامج "الحكاية"، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تقديم أداء مختلف خلال العام المقبل، معربًا عن أمله في أن يشهد المجال الإعلامي مزيدًا من الانفتاح.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إنه لا يدّعي أنه أفضل مذيع على الساحة، لكنه يعمل في بيئة مختلفة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك إعلاميون أفضل منه.

وتابع أنه كان يتمنى أن يكون المجال الإعلامي أكثر انفتاحًا، مؤكدًا ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم، وأن تتم مناقشة مختلف القضايا والموضوعات بحرية ودون اشتباكات.

تقديم محتوى يلامس القضايا

وأشار إلى أن المشاهد يفرض عليه ضغطًا مستمرًا للتطرق إلى القضايا والموضوعات الجديدة التي تشغل الرأي العام، مؤكدًا حرصه على مواكبة اهتمامات الجمهور وتقديم محتوى يلامس القضايا الأكثر أهمية.