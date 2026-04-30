خسائر إسرائيل تتوالى .. إصابة ضابط وجندي بجيش الاحتلال في غارة بجنوب لبنان

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن ضابطاً وجندياً في الجيش أُصيبا بجروح متوسطة جراء غارة جوية بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم إجلاء الضابط والجندي، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلتيهما، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، زاعماً أنه استهدف دبابتين في بنت جبيل بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس بمقتل الجندي ليام بن حمو (19 عامًا) من هرتسليا، خلال معركة في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي المقتول ينتمي للكتيبة 13 من لواء جولاني، وسقط في معركة جنوب لبنان جراء غارة جوية بطائرة مسيرة، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأُصيب جندي إسرائيلي آخر بجروح متوسطة في الحادث الذي قتل فيه أول ليام بن حمو.