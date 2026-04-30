ترامب : الحصار ضد إيران هائل .. واقتصادهم ينهار

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه لا أحد يعلم وضع المفاوضات مع إيران سوى هو وعدد قليل من المقربين، مما يوحي بأن المفاوضات تتقدم رغم ما يبدو علنًا من جمود.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "لا أحد يعلم ما هي المفاوضات، باستثنائي أنا وعدد قليل من الأشخاص"، حتى مع إقراره بعدم اليقين بشأن القيادة الإيرانية.

وأضاف: "لدينا مشكلة لأن لا أحد يعلم على وجه اليقين من هم القادة. إنها مشكلة نوعًا ما".

وأصر ترامب على أن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وقال إن حصاره لمضيق هرمز يسير وفق الخطة الموضوعة.

وقال: "اقتصادهم ينهار. الحصار هائل. قوة الحصار هائلة".

ويبدو أن ترامب استبعد إمكانية إنهاء وقف إطلاق النار الحالي واستئناف قصف إيران، قائلا : "لا أعرف إن كنا نحتاج إليه. ربما نحتاج إليه".