قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
الكيلو بـ 70 جنيه..أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: تعديلات القيمة المضافة تتيح تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين ، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين ، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال، أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشراكة والثقة مع المسجلين ، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.

رشا عبد العال الضرائب المصرية اخبار مصر تعديلات القيمة المضافة وزير المالية احمد كجوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية

الساعات المقبلة حاسمة.. تطورات الحالة الصحية لمحمد مرزبان بعد تعرضه لحادث أليم بالإسماعيلية| تفاصيل

محافظ الغربية

محافظ الغربية: رفع 180 طن مخلفات خلال يوم بحي أول وثان ومركز المحلة

زيادة غير مسبوقة.. القطاع الصحي يحصد أكبر نمو في مخصصات الموازنة بنسبة 98%

زيادة غير مسبوقة.. القطاع الصحي يحصد أكبر نمو في مخصصات الموازنة بنسبة 98%

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد