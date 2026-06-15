محافظ أسيوط يستقبل وفد وزارة المالية و"E-Finance" للمشاركة في إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد وزارة المالية برئاسة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووفد شركة "E-Finance"، وذلك للمشاركة في إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مفاهيم الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.



جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وسارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، والدكتورة هانيا شلقامي مستشار وزير المالية للحماية الاجتماعية، والدكتور وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، ومحمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، وأيمن أبوكريشة مدير عام التفتيش بالمديرية المالية، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وحسام النقيب مستشار العلاقات الحكومية، والدكتور محمد عبد المقصود مستشار أول الرئيس التنفيذي لشركة "E-Finance"، والدكتور مصطفى عوض رئيس قطاع الجودة والخدمات بالشركة، والمهندس وائل عبد الرحمن نائب رئيس قطاع المشروعات بـ"E-Finance"، ووائل سيد ممثل مصلحة الضرائب المصرية.



المحافظ يشيد بدور وزارة المالية في دعم التنمية



ورحب محافظ أسيوط بوفد وزارة المالية وشركة "E-Finance"، معرباً عن تقديره لحرص الوزارة على تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية بالمحافظات، بما يساهم في بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير نظم الإدارة المالية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة.



وأشاد اللواء محمد علوان بالدور الذي تقوم به وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية في دعم جهود التنمية بالمحافظات، وتبني برامج ومبادرات تستهدف تطوير الأداء الحكومي وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية وربط الموازنات العامة باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



اهتمام بتطوير المنظومة المالية والتحول الرقمي



وأكد المحافظ أن محافظة أسيوط تولي اهتماماً كبيراً بملف التحول الرقمي وتطوير المنظومة المالية والإدارية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية تطبيق نموذج الموازنة التشاركية في تعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، وإشراك المجتمع في تحديد الأولويات التنموية والخدمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.



مناقشة ملفات «حياة كريمة» والمناطق الصناعية



وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين المحافظة ووزارة المالية، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، ودعم المشروعات الاستثمارية والسياحية، فضلاً عن متابعة جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.



كما تناول اللقاء استعراض جهود تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وآليات دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، وتعزيز كفاءة الأداء المالي داخل المديريات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المالية.



نائب وزير المالية يؤكد استمرار التعاون مع المحافظات



ومن جانبه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على التعاون المستمر مع مختلف المحافظات، وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لتطوير الأداء المالي والإداري، مشيراً إلى أن برنامج الموازنة التشاركية يعد أحد الأدوات المهمة لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في عملية التخطيط والإنفاق العام.



"E-Finance" تستعرض جهود دعم التحول الرقمي



كما استعرض وفد شركة "E-Finance" جهود الشركة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإدارة المالية والتحصيل الإلكتروني، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الدقة والحوكمة.



في ختام اللقاء، أهدى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط درع المحافظة إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، تقديراً لجهوده وحرصه على زيارة المحافظة والمشاركة في إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة المالية في مختلف الملفات التنموية والخدمية.