التحقيق مع 12 شخصًا بتهمة نبش المقابر وبنائها وبيعها بـ عرب المدابغ في أسيوط

تواصل نيابة قسم أول أسيوط، اليوم الأحد، تحقيقاتها مع 12 شخصًا تم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال نبش وهدم مقابر قديمة وبناء مقابر جديدة بغرض بيعها والاستفادة منها ماديًا، بمنطقة عرب المدابغ التابعة لدائرة حي غرب مدينة أسيوط.



معلومات وتحريات المباحث



كانت البداية بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود معلومات للمقدم علي نصر، رئيس وحدة مباحث قسم أول أسيوط، بشأن قيام عدد من الأشخاص بأعمال هدم ونبش المقابر القديمة، ثم إعادة بناء مقابر جديدة وبيعها لصالحهم بمنطقة مدافن عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.



حملة أمنية لضبط المتهمين



وعلى الفور، قاد المقدم علي نصر، رئيس وحدة مباحث قسم أول أسيوط، حملة أمنية برفقة الرائد زياد بخيت معاون مباحث القسم، وبمشاركة قوة من أفراد الشرطة السريين، حيث تم استهداف مكان تواجد المتهمين بمنطقة مدافن عرب المدابغ.



وأسفرت الحملة عن ضبط 12 شخصًا متورطين في الواقعة، أثناء تنفيذ أعمال الحفر والهدم داخل المقابر.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين لكشف ملابسات الواقعة وبيان مدى تورطهم في وقائع أخرى مشابهة.