محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المتداولة بالأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة.



حملة تموينية مكبرة بمنفلوط



وأوضح محافظ أسيوط أن حملة تموينية مكبرة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز، ومديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لأحد المحال الكبرى لبيع المجمدات بمدينة منفلوط.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة جاءت ضمن جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، خاصة مع تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول وتخزين اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المختلفة.



ضبط لحوم وكبدة وأسماك فاسدة



وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة تمكنت من ضبط نحو 600 كيلو جرام من اللحوم المجمدة والكبدة والأسماك، تبين بعد الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمثل خطرًا على صحة المواطنين.



وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إلى جانب تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.



استمرار الحملات الرقابية



وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك.



وأشار إلى أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تؤثر على سلامة الغذاء، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.





جدير بالذكر أن الحملة نفذت برئاسة عبدالرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، وبمشاركة وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد صلاح رئيس الرقابة التموينية بمنفلوط، والدكتورة إسراء عيد ممثلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد فتحي مدير الطب البيطري بمنفلوط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة.