محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من 15 رخصة تشغيل تاكسي أجرة

أعلن محافظ أسيوط محمد علوان، إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من عدد 15 رخصة تشغيل تاكسي أجرة للعمل بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، ضمن حرص المحافظة على إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط - في تصريح - أن أعمال القرعة أُجريت بحضور عدد من القيادات التنفيذية إلى جانب حضور معظم المتقدمين للحصول على الرخص، بما يعكس وضوح الإجراءات ونزاهتها.

وأشار المحافظ إلى أن القرعة أسفرت عن اختيار 30 متقدمًا، بواقع 15 مستفيدًا أساسيًا و15 آخرين احتياطيًا، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة مسبقًا، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على ضمان العدالة الكاملة بين جميع المتقدمين.

وأضاف أن إجراءات سحب أوراق القرعة تمت بمشاركة عدد من الأطفال، في مشهد عكس أعلى درجات الحيادية والشفافية، وسط متابعة مباشرة من اللجنة المشرفة وحضور المتقدمين، بما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات ونزاهة الاختيار.

وأكد مواصلة المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتطوير منظومة النقل والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة ودعم جهود التنمية بمدينة أسيوط الجديدة.

وفي سياق آخر، أكد محافظ أسيوط، مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك.

وأوضح أن الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن عن تحرير محضر غش تجاري ضد أحد محال عصير القصب بمركز القوصية، بعد ضبط قيامه بإضافة مادة كيميائية "ثاني أكسيد التيتانيوم" بهدف تغيير خواص ولون العصير بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على العبوة التي تحتوي على المادة الكيميائية المستخدمة داخل المحل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.