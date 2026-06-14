لمتابعة مباريات المونديال.. فتح 21 منشأة شبابية ورياضية في أسيوط

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، فتح 21 منشأة شبابية ورياضية بمختلف مراكز المحافظة أمام الجماهير لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب والأندية الرياضية، وإتاحة أماكن مناسبة وآمنة للمواطنين لمشاهدة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب القومي في أجواء منظمة.



تجهيزات متكاملة داخل المنشآت الرياضية



وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، انتهت من تجهيز 21 هيئة شبابية ورياضية تضم 4 أندية رياضية و13 مركز شباب و4 مراكز تنمية شبابية موزعة على مختلف الإدارات الفرعية، مع توفير شاشات العرض وأماكن الجلوس المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة وتنظيم دخول وخروج الجماهير.



وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة حضارية تعكس مكانة المؤسسات الشبابية والرياضية بالمحافظة.



المنشآت المشاركة بإدارة شباب أسيوط وديروط



وأشار المحافظ إلى أن المنشآت المشاركة بإدارة شباب أسيوط تشمل نادي أسيوط الرياضي، ونادي ناصر لأبناء الشعب، ومراكز شباب ناصر ومنقباد وريفا، بالإضافة إلى مركز التنمية الشبابية بدرنكة.

كما تشارك إدارة شباب ديروط من خلال نادي ديروط الرياضي ومركز شباب ديروط الشريف.



مشاركة واسعة بمختلف مراكز المحافظة



وأضاف أن مشاركة إدارة شباب القوصية تضم مراكز شباب الشيخ بخيت والتمساحية، ومركز الشهيد أحمد عبدالتواب بفزارة.



كما تمتد المبادرة لتشمل مركز شباب حي السلام بإدارة شباب منفلوط، ومركز شباب كوم أبو شيل ومركز التنمية الشبابية بأبنوب، ومركز شباب الواسطي بإدارة شباب الفتح، ومركز التنمية الشبابية بساحل سليم.

وتضم المنشآت المشاركة أيضًا نادي البداري الرياضي ومركز شباب النواورة بإدارة شباب البداري، فضلًا عن مركز التنمية الشبابية بالغنايم، ومركز شباب حي بحري الغنايم، ومركز شباب دير الجنادلة بإدارة شباب الغنايم.



مراكز الشباب منصات مجتمعية لخدمة المواطنين



وأكد اللواء محمد علوان أن مراكز الشباب والأندية الرياضية أصبحت منصات مجتمعية فاعلة تسهم في خدمة المواطنين، ولم يعد دورها يقتصر على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل امتد ليشمل توفير بيئة آمنة ومناسبة تجمع الشباب والأسر لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى.



وأوضح أن تلك المبادرات تسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وترسيخ قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين أبناء المحافظة.



متابعة مستمرة وتنظيم كامل للفعاليات



ولفت محافظ أسيوط إلى استمرار المتابعة الدورية من خلال الإدارات الفرعية وغرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة، لضمان انتظام الفعاليات وسلامة المترددين.



ودعا أبناء المحافظة إلى الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 داخل الهيئات المشاركة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية، ومواعيد العمل الرسمية التي تمتد يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.