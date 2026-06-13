بمشاركة 2150 معلمًا.. وكيل تعليم أسيوط يتابع تقدير درجات الشهادة الإعدادية

تفقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، بمشاركة 2150 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف أعمال المتابعة للامتحانات ولجان تقدير الدرجات، لضمان انتظام سير العمل وتحقيق الدقة والشفافية في التصحيح.

تفقد لجان تصحيح مادة الكمبيوتر



استهل وكيل الوزارة جولته التفقدية بمتابعة أعمال لجان تصحيح أوراق الإجابات لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشهادة الإعدادية، بمقر مدرسة نبيل العزبي للتعليم الأساسي بحي غرب مدينة أسيوط، حيث حرص على الالتقاء بالمقدرين والموجهين والمشرفين على أعمال التصحيح، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال التقدير.



وأكد دسوقي خلال جولته أهمية الالتزام الكامل بكافة معايير وضوابط التصحيح، مشددًا على ضرورة تحري الدقة أثناء تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، مع تفعيل أعمال المراجعة تحت مسؤولية الموجهين الأوائل وموجه عام المادة، لضبط سير أعمال التصحيح وتحقيق أعلى درجات الدقة والانضباط.



بدء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع



وأشار وكيل الوزارة إلى أن لجان التصحيح بدأت أعمالها اليوم السبت بالمواد التي لا تُضاف للمجموع، على أن يتم استكمال تصحيح باقي المواد الدراسية خلال الأيام المقبلة وفقًا لخطة العمل المحددة، والتي يجري تنفيذها داخل مقرات التقدير المختلفة على مستوى المحافظة.



وأوضح أن أعمال التقدير تُنفذ داخل 4 مقرات رئيسية للتقدير على مستوى المحافظة، وهي مدارس المشير أحمد إسماعيل الثانوية بنين، والخيرية الإسلامية بنين، وجمال فرغلي سلطان الثانوية، واللواء نبيل العزبي الابتدائية والإسلامية الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية"، وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تقدير الدرجات.



تشديدات لضمان العدالة والشفافية



وأكد أنه تم التشديد على تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال تقدير كافة المواد الدراسية، لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الشفافية في التصحيح والحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالطلاب.



ووجه بضرورة تأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير، تحت إشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، بما يضمن سلامة أعمال الرصد والتقدير وعدم وجود أي أخطاء تؤثر على حقوق الطلاب.



تنسيق أمني واستمرار أعمال التصحيح



وأشار وكيل الوزارة إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمصححين، بما يساعد على أداء أعمالهم في أجواء مستقرة ومنظمة.



وأوضح أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي واعتمادها رسميًا من السلطة المختصة.