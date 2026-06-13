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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأعمال صيانة بمحطة المحولات.. انقطاع مفاجئ للكهرباء بمناطق واسعة بمركز ديروط في أسيوط

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
إيهاب عمر

شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق والقرى التابعة للمركز، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة واعتماد المواطنين على الكهرباء في تسيير احتياجاتهم اليومية.

وقال عدد من أهالي مركز ديروط إن التيار الكهربائي انقطع منذ ساعات الصباح الأولى واستمر لساعات طويلة دون صدور أي تنبيه أو إعلان مسبق من الجهات المختصة، مؤكدين أن الانقطاع تسبب في تعطل العديد من المصالح اليومية، إلى جانب تأثر المحال التجارية والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأضاف الأهالي أن استمرار انقطاع الكهرباء في هذا التوقيت يزيد من معاناة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال، مطالبين بسرعة إعادة التيار الكهربائي وتوضيح أسباب الانقطاع بشكل رسمي.

 

أعمال صيانة بمحطة المحولات

من جانبها، أوضحت شركة كهرباء ديروط أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة تنفيذ أعمال صيانة بلوحة التوزيع ومحطة المحولات، وذلك ضمن خطة أعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق المركز.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والدعم الفني تعمل بشكل متواصل للانتهاء من الأعمال المطلوبة وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة لا تزال مستمرة حتى الآن.

 

استمرار الأعمال دون تحديد موعد لعودة التيار

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي للانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى جميع المناطق والقرى المتضررة من الانقطاع، مؤكدة متابعة الموقف لحظة بلحظة لحين الانتهاء من جميع الأعمال الفنية المطلوبة.

 

مطالبات بالإعلان المسبق عن فصل الكهرباء

في السياق ذاته، طالب عدد من أهالي مركز ديروط بضرورة الإعلان المسبق عن مواعيد فصل الكهرباء الناتجة عن أعمال الصيانة الدورية، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير احتياجاتهم، خاصة خلال فترات الطقس الحار.

وشدد الأهالي على أهمية وضع خطة واضحة للإعلان عن أعمال الصيانة المستقبلية عبر الصفحات الرسمية أو وسائل الإعلام المحلية، لتجنب حالة الارتباك التي تسببها الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، مؤكدين أن الشفافية في الإعلان عن مواعيد الفصل تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتساعدهم على تنظيم أعمالهم اليومية.

أسيوط مركز ديروط الغضب الأهالي الكهرباء التيار الكهربائي

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