ضبط 940 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة في أسيوط

أسفرت حملات رقابية مكبرة شنتها إدارتا تموين البداري والغنايم بمحافظة أسيوط عن ضبط 940 عبوة وقطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و76 كجم من اللحوم والمصنعات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن جهود مديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.



حملات مكبرة بالبداري والغنايم



جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية السلع المتداولة بالأسواق.



ضبط لحوم ومصنعات غذائية فاسدة



وتمكنت الحملات بمركز البداري من ضبط 76 كجم من اللحوم والمصنعات الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت برجر وفراخ وهياكل فراخ ولحوم مفرومة وجبن موزاريلا وكبدة.



ضبط حلوى منتهية الصلاحية



كما أسفرت الحملات بمركز الغنايم عن ضبط 940 قطعة وعبوة من الحلوى والتوفي والشوكولاتة وأكياس البطاطس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 17 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية.



اتخاذ الإجراءات القانونية



وأكدت مديرية التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.



وشددت المديرية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة للتصدي لكافة صور الغش التجاري ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.