ضبط منتحل صفة طبيب وغلق مركز علاج طبيعي غير مرخص بشارع الجمهورية في أسيوط | القصة الكاملة

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص داخل عيادة بشارع الجمهورية التابعة لإدارة شرق أسيوط الصحية، كما تم غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص كان يستخدمه في تقديم خدمات علاجية للمواطنين، وذلك في إطار حملات التفتيش والرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة.



شكاوى تكشف الواقعة



جاء ذلك عقب تلقي إدارة العلاج الحر شكاوى بشأن مركز للعلاج الطبيعي، حيث تحركت لجنة مختصة مستندة إلى صفة الضبطية القضائية المخولة لمفتشي الإدارة، وتمكنت من ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



مؤهل غير طبي



وبالفحص، تبين أن الشخص المضبوط حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ولا يمتلك أي مؤهلات أو شهادات طبية معتمدة تؤهله لمزاولة المهن الطبية أو تقديم خدمات علاجية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لممارسة المهنة.



غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية



وعقب استكمال الفحص، تبين أن المركز الذي كان يمارس من خلاله نشاط العلاج الطبيعي غير مرخص، كما لا تتوافر به الاشتراطات القانونية اللازمة، فضلًا عن عدم أهلية القائم عليه لتقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.



تنفيذ الغلق بمعرفة مفتشي العلاج الحر



ونفذت إجراءات الغلق بمعرفة الدكتور رشاد عبد النبي، والدكتورة رباب إسماعيل، مفتشي إدارة العلاج الحر، في إطار جهود الإدارة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين.



استمرار الحملات الرقابية



وأكدت مديرية الشؤون الصحية بأسيوط استمرار حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة غادة محمود نبيل مدير إدارة العلاج الحر.



كما ناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات مقدمي الخدمة الصحية قبل تلقي العلاج، والإبلاغ عن أي ممارسات طبية مخالفة أو حالات انتحال صفة طبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.