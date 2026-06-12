محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام بجولة ميدانية ويوجه بتيسير الإجراءات أمام المرضى وسرعة تقديم الخدمات الصحية

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة للمترددين على المستشفى، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمستشفيات والمنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الأداء الفعلي والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة لائقة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الصحية.



تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية



حيث تفقد محافظ أسيوط عدداً من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت قسم الاستقبال العام، وقسم الطوارئ، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.



واطلع المحافظ خلال جولته على مستوى التجهيزات المتوفرة داخل الأقسام المختلفة، ومدى جاهزية الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المرضية، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بتقديم الخدمة الطبية وفقاً للمعايير المطلوبة، مع سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.



متابعة وحدة الأطفال المبتسرين



كما تفقد اللواء محمد علوان وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى، والتي تضم 30 حضانة تعمل بكفاءة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة داخل الوحدة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لرعاية الأطفال.



وأكد المحافظ أهمية توفير أوجه الرعاية الصحية الكاملة للأطفال المبتسرين، باعتبارها من الخدمات الطبية المهمة التي تمثل أولوية قصوى داخل المستشفيات، موجهاً بالحفاظ على كفاءة العمل داخل الوحدة وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية للأطفال.



تفقد وحدة الكلى الصناعي



وشملت الجولة أيضاً تفقد وحدة الكلى الصناعي التي تضم 37 جهاز غسيل كلوي، حيث اطلع المحافظ على آليات التشغيل ومدى جاهزية الوحدة لاستقبال المرضى وتقديم جلسات الغسيل الكلوي بصورة منتظمة.



واستمع المحافظ إلى شرح من القائمين على الوحدة حول طبيعة العمل وعدد الحالات المترددة على القسم، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية للأجهزة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.



حوار مباشر مع المرضى وذويهم



وخلال جولته، حرص محافظ أسيوط على التحاور المباشر مع المرضى وذويهم داخل الأقسام المختلفة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والاطمئنان على مدى توافر الرعاية الصحية والأدوية والخدمات العلاجية.



كما استفسر المحافظ من المواطنين عن وجود أي مشكلات أو معوقات تواجههم أثناء تلقي الخدمة الطبية، موجهاً بسرعة التعامل مع أية ملاحظات والعمل على تذليل العقبات فوراً بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.



وأكد المحافظ أن رضا المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية، مشدداً على ضرورة حسن استقبال المرضى وذويهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم بما يسهم في تخفيف معاناتهم.



توجيهات بحل معوقات أحد المرضى



كما تابع اللواء محمد علوان حالة أحد المرضى الذي واجه بعض المعوقات الإدارية التي حالت دون استكمال إجراءات حصوله على الخدمة العلاجية، حيث وجه بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة لتيسير الإجراءات اللازمة وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية المطلوبة دون تأخير.



وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمرضى وعدم تعقيد الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، مع استكمال المستندات والإجراءات المنظمة لذلك، بما يضمن حصول المرضى على الخدمات الصحية بسهولة ويسر.



التأكيد على استمرار الجولات الميدانية



وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة أداء المستشفيات والمنشآت الصحية للتأكد من تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حصول المواطنين على الرعاية الصحية.



وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والمنشآت الصحية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لمتابعة مستوى الأداء والوقوف على الاحتياجات الفعلية والعمل على تذليل أي عقبات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.