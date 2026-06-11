محافظ أسيوط: قوافل محو الأمية تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بالقرى والمراكز

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر التعليم والقضاء على الأمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



قافلة توعوية ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

وأوضح المحافظ أن الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، برئاسة نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام الفرع، تواصل جهودها الميدانية من خلال تنظيم القوافل الإعلامية والتوعوية بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ قافلة إعلامية بقاعدة مدرسة أبنوب الجديدة بمركز أبنوب ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، بالتنسيق مع المحافظة وفرع الهيئة.

التعريف بالخدمات والمشروعات

وأشار إلى أن القافلة استهدفت نشر ثقافة التعلم المستمر والتوعية بأهمية محو الأمية، إلى جانب التعريف بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الهيئة لدعم المواطنين وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم التعليمية.

وشهدت فعاليات القافلة مشاركة خالد عبدالمنعم أبو الوفا مدير عام شؤون الدارسين والامتحانات ونائب مدير عام الفرع، وزينب أحمد السيد مدير إدارة التخطيط وعضو لجنة الاستكتاب، وعادل محمد عبداللطيف مدير إدارة تعليم الكبار بأبنوب، إلى جانب عدد من العاملين والمواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة.



استكتاب فوري وتسليم شهادات للناجحين

وأضاف المحافظ أن القافلة تضمنت تنفيذ أعمال الاستكتاب الفوري للراغبين في الالتحاق بفصول محو الأمية، فضلًا عن تسليم شهادات الناجحين، والتعريف بالمشروعات والمبادرات التي تنفذها الهيئة، وفي مقدمتها مشروع "لا أمية مع تكافل"، ومبادرة مشاركة طلاب الجامعات في جهود محو الأمية.

وأوضح أن تلك المبادرات تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحفيزها على الانضمام إلى برامج التعليم ومحو الأمية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الوعي والتعليم بالمجتمع.



القوافل التوعوية أداة للتواصل المباشر مع المواطنين

وأكد اللواء محمد علوان أن القوافل التوعوية تمثل إحدى الآليات الفاعلة للتواصل المباشر مع المواطنين، والتعريف بالخدمات المتاحة، إلى جانب دورها في زيادة الإقبال على برامج محو الأمية وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة بين مختلف فئات المجتمع.

دعوة لتكامل الجهود وخفض معدلات الأمية



وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم جهود الدولة في خفض معدلات الأمية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.