محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 20 حالة تعدٍ ومخالفة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.



إزالة متغيرات مكانية وتعديات على الأراضي الزراعية



وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بمراكز المحافظة أسفرت عن إزالة 7 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 620 مترًا مربعًا وقيراط زراعة، إلى جانب إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط و16 سهمًا.



تطبيق القانون على المخالفين



وأكد اللواء محمد علوان أن الأجهزة التنفيذية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



استمرار جهود استرداد أراضي الدولة



وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها وتطبيق القانون بكل حزم.



الموجة الـ29 تُنفذ على ثلاث مراحل



وأضاف المحافظ أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تُجرى أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو وحتى 19 يونيو الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.



متابعة يومية ومنع أي مخالفات جديدة



وشدد المحافظ على ضرورة التصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مبانٍ مخالفة دون ترخيص، من خلال المتابعة اليومية لسير أعمال الإزالة بمختلف المراكز والمدن.





كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ عبر الخط الساخن (114) وغرفة العمليات المركزية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.