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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إحالة مدير وحدة صحية و3 من الأطقم الطبية والتمريض للتحقيق

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بعرب المدابغ
محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بعرب المدابغ
إيهاب عمر

أحال اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مدير الوحدة الصحية بعرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط و3 من أعضاء الأطقم الطبية والتمريض بالوحدة الصحية للتحقيق، وذلك عقب رصد عدم تواجدهم بمقار عملهم خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام والانضباط داخل مختلف المنشآت الصحية بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي ينفذها محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل بالقطاعات الخدمية والوقوف على مستوى الأداء ومدى انتظام تقديم الخدمات.

وشملت الجولة الوحدة الصحية بعرب المدابغ بحي غرب، وأسفرت عن رصد عدم تواجد عدد من العاملين خلال ساعات العمل الرسمية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين وإحالتهم للتحقيق.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة حريصة على المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والخدمية، ولن تسمح بأي تقصير قد يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المقررة، والتواجد المستمر للأطقم الطبية والتمريضية بما يضمن انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل الوحدة الصحية بعرب المدابغ، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط الوحدة الصحية حي غرب مدينة أسيوط الأطقم الطبية التمريض

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