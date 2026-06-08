“اتكلمي معانا”.. فريق طبي بجامعة أسيوط يجري جراحة مخ لسيدة أثناء اليقظة

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، باستخدام تقنية “الجراحة أثناء اليقظة” (Awake Craniotomy)، حيث ظلت المريضة مستيقظة وتتحدث مع الأطباء طوال العملية، بهدف حماية مراكز الكلام والحركة بالمخ، في إنجاز طبي جديد يعكس التطور الكبير الذي تشهده مستشفيات جامعة أسيوط في مجال الجراحات العصبية الدقيقة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن نجاح الفريق الطبي في إجراء هذا النوع المتقدم من الجراحات للمرة الأولى بصعيد مصر، يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، ويؤكد جاهزية مستشفيات الجامعة لإجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن تقنية “الجراحة أثناء اليقظة” تعد من أحدث الأساليب المستخدمة عالميًا في جراحات المخ، خاصة في الحالات المرتبطة بالمناطق الحيوية المسؤولة عن الكلام والحركة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه التقنية تمنح الأطباء القدرة على متابعة استجابة المريض بشكل مباشر أثناء استئصال الورم، ما يساعد على تجنب أي مضاعفات عصبية محتملة والحفاظ على الوظائف الحيوية للمخ، بما يحقق أعلى معدلات الأمان للمريض.

وجرى تنفيذ الجراحة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد السيد محمود رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور طارق علي راجح مدير المستشفى.

كان مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب قد استقبل المريضة، التي كانت تعاني من ورم بالناحية اليسرى من المخ في منطقة شديدة الحساسية تُعرف طبيًا باسم “Eloquent Area”، وهي المنطقة المسؤولة عن النطق والتحكم في الحركة، الأمر الذي جعل إجراء الجراحة التقليدية يمثل خطورة كبيرة على قدرة المريضة على الكلام والحركة بعد العملية.

وضم الفريق الطبي القائم على الجراحة الدكتور محمود عمار مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، والطبيب إسلام مصطفى طبيب مقيم بالقسم، بالتعاون مع الدكتور هشام نافع مدرس فسيولوجيا الأعصاب بجامعة القاهرة، والطبيب مأمون بلال مدرس مساعد فسيولوجيا الأعصاب بجامعة القاهرة، كما شارك فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير، وضم الدكتور هيثم محمد مدرس التخدير، إلى جانب مشاركة محمد حسين من هيئة التمريض.

واعتمد الفريق الطبي خلال الجراحة على استخدام جراحة ميكروسكوبية دقيقة مدعومة بأحدث أجهزة رصد ومتابعة كهرباء المخ، مع مراقبة وظائف المراكز الحيوية بصورة لحظية أثناء استئصال الورم، لضمان أعلى درجات الدقة والأمان.

وتمثلت أبرز مميزات الجراحة في تطبيق أسلوب التخدير الحديث الخاص بجراحات المخ أثناء اليقظة، حيث ظلت المريضة في حالة وعي كامل طوال العملية، وكانت تتفاعل وتتحدث مع الفريق الطبي بشكل طبيعي، ما أتاح للأطباء متابعة وظائف الكلام والحركة بصورة مباشرة أثناء استئصال الورم، والحفاظ الكامل على المراكز الحيوية بالمخ دون حدوث أي مضاعفات عصبية.

وأسفرت الجراحة عن نجاح كامل في استئصال الورم، وغادرت المريضة المستشفى وهي تحتفظ بكامل قدراتها الحركية والكلامية دون أي تأثر بالوظائف العصبية أو الإدراكية، فضلًا عن اختفاء نوبات التشنج التي كانت تعاني منها قبل العملية، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمستشفيات جامعة أسيوط في مجال جراحات المخ والأعصاب الدقيقة.