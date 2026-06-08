قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
ترامب: على إيران وإسرائيل وقف القتال فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: جولات ميدانية للإدارات الزراعية بديروط والقوصية لمتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين

جولات ميدانية للإدارات الزراعية بديروط والقوصية لمتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين
جولات ميدانية للإدارات الزراعية بديروط والقوصية لمتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الإدارات الزراعية بالمراكز والقرى، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، نفذت جولات ميدانية بالإدارتين الزراعيتين بمركزي ديروط والقوصية، بمشاركة المهندس إيهاب رمسيس مدير المكتب الفني وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للقطاع الزراعي والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والعاملين بالإدارات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة استهلت بزيارة الإدارة الزراعية بديروط، حيث كان في استقبال الوفد المهندس محمود حسني مدير الإدارة، وتم عقد لقاء مع العاملين لمتابعة سير العمل، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواصلة أعمال المكافحة البستانية، ومتابعة الزراعات المختلفة وفحص النباتات بصورة دورية للتأكد من خلوها من الآفات والأمراض، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد الفني للمزارعين بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من المحاصيل.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الجولة شملت أيضاً تفقد المزرعة الإرشادية التابعة للإدارة الزراعية بديروط والمنزرعة بمحصول الذرة الشامية، حيث تمت متابعة الحالة العامة للمحصول والتأكيد على الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادية ومتابعة النباتات خلال مراحل النمو المختلفة، بما يسهم في تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة متميزة للمحصول.

ولفت إلى أن الجولة امتدت إلى الإدارة الزراعية بالقوصية، حيث كان في استقبال الوفد المهندس خالد محمود طه مدير الإدارة، وتم لقاء العاملين وعدد من المزارعين، مع التأكيد على حرص الدولة على توفير مختلف أوجه الدعم للقطاع الزراعي وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، بما يعزز جهود التنمية الزراعية ويسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة لمتابعة المشروعات والأنشطة الزراعية بمختلف المراكز، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين، فضلاً عن تكثيف جهود الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية يجب صونها وتنميتها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي

أسيوط القطاع الزراعي الأمن الغذائي دعم الاقتصاد الوطني الإدارات الزراعية المحاصيل وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

الترمومتر

تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

رول الجلاش

أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

التوابل

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد