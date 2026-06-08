محافظ أسيوط: جولات ميدانية للإدارات الزراعية بديروط والقوصية لمتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الإدارات الزراعية بالمراكز والقرى، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، نفذت جولات ميدانية بالإدارتين الزراعيتين بمركزي ديروط والقوصية، بمشاركة المهندس إيهاب رمسيس مدير المكتب الفني وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للقطاع الزراعي والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والعاملين بالإدارات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة استهلت بزيارة الإدارة الزراعية بديروط، حيث كان في استقبال الوفد المهندس محمود حسني مدير الإدارة، وتم عقد لقاء مع العاملين لمتابعة سير العمل، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواصلة أعمال المكافحة البستانية، ومتابعة الزراعات المختلفة وفحص النباتات بصورة دورية للتأكد من خلوها من الآفات والأمراض، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد الفني للمزارعين بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من المحاصيل.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الجولة شملت أيضاً تفقد المزرعة الإرشادية التابعة للإدارة الزراعية بديروط والمنزرعة بمحصول الذرة الشامية، حيث تمت متابعة الحالة العامة للمحصول والتأكيد على الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادية ومتابعة النباتات خلال مراحل النمو المختلفة، بما يسهم في تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة متميزة للمحصول.

ولفت إلى أن الجولة امتدت إلى الإدارة الزراعية بالقوصية، حيث كان في استقبال الوفد المهندس خالد محمود طه مدير الإدارة، وتم لقاء العاملين وعدد من المزارعين، مع التأكيد على حرص الدولة على توفير مختلف أوجه الدعم للقطاع الزراعي وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، بما يعزز جهود التنمية الزراعية ويسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة لمتابعة المشروعات والأنشطة الزراعية بمختلف المراكز، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين، فضلاً عن تكثيف جهود الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية يجب صونها وتنميتها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي