محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد واستمرار حملات استرداد أراضي الدولة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، معلنًا إزالة 19 حالة تعدي ومخالفة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة، التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 85 متر مربع، فضلاً عن إزالة 8 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 795 متر مربع وقيراط زراعة، إلى جانب إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط و10 أسهم، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعديات جديدة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى مواصلة تنفيذ المستهدفات المقررة للموجة الحالية، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تُجرى حالياً أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو وحتى 19 يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة اليومية لسير أعمال الإزالة بمختلف المراكز والمدن وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في الحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حقوقها، من خلال التطبيق الحازم للقانون والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مباني مخالفة دون ترخيص.

كما جدد اللواء محمد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.