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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: لا تهاون مع التعديات على حرم الطريق.. وحملات مكثفة لإعادة الانضباط

حملات مكثفة لإعادة الانضباط بشوارع منفلوط
حملات مكثفة لإعادة الانضباط بشوارع منفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط بالشوارع، وتحسين المظهر الحضاري، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة الدكتور وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة موسعة لإزالة مختلف صور الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، بمشاركة حسام عبد الناصر وسواح موسى نائبي رئيس المركز، وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط وشرطة المرافق، وإدارتي الإشغالات ورخص المحال، إلى جانب قسم النظافة والبيئة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة استهدفت عدداً من الشوارع الحيوية بمدينة منفلوط، حيث جرى رفع إشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين، وإزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطريق، باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية التابعة للمركز.

وأضاف أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على المظاهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على ما تحقق من نتائج.

وشدد محمد علوان على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات القانونية المخصصة لهم، وعدم استغلال الأرصفة أو الطريق العام في عرض البضائع، مؤكداً استمرار دعم المحافظة لجهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو حالات البناء المخالف، مشيراً إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري والحاسم مع مختلف البلاغات وفقاً لأحكام القانون.

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