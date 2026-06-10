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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 85 طن زيوت طعام مستعملة بأسيوط

ضبط 85 طن زيوت طعام مستعملة بمصنع بمركز الفتح قبل إعادة تدويرها بالمخالفة للاشتراطات الصحية
ضبط 85 طن زيوت طعام مستعملة بمصنع بمركز الفتح قبل إعادة تدويرها بالمخالفة للاشتراطات الصحية
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، نجاح حملة رقابية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في ضبط 85 طنًا من زيوت الطعام المستعملة داخل أحد المصانع بمركز الفتح، قبل إعادة تدويرها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة، في ضربة قوية تستهدف حماية صحة المواطنين والتصدي لممارسات الغش التجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة جاءت في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث قاد الحملة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بقيادة اللواء إسلام عبد الهادي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتورة عبير عبد الفتاح جابر.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الزيوت المستعملة بمركز الفتح، والتحفظ على 85 طنًا من زيوت الطعام المستعملة قبل إعادة تدويرها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما شهدت الحملة مشاركة القائم بأعمال مدير إدارة تموين الفتح ومأمور الضبط القضائي بالإدارة، في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات للغش التجاري أو تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.

أسيوط محافظ أسيوط مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية مباحث التموين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضبط 85 طنًا من زيوت الطعام المستعملة الغش التجاري

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