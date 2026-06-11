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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

احتفالية كبرى بمجمع محاكم أسيوط بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المحكمة

احتفالية كبرى بمجمع محاكم أسيوط بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المحكمة
احتفالية كبرى بمجمع محاكم أسيوط بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المحكمة
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار الدكتور يحيى أحمد البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، الاحتفالية التي أُقيمت بقاعة العدالة بمجمع محاكم أسيوط، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس محكمة استئناف أسيوط، وذلك بحضور نخبة من رجال القضاء والقيادات الدينية والأكاديمية والتنفيذية.


وشارك في الاحتفال المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي ممثلًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط نائبًا عن البابا تواضروس الثاني، وعدد من قضاة محكمة الاستئناف والمحامين العموم ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.


تطوير منظومة العدالة أولوية كبرى


وأكد اللواء محمد علوان، خلال كلمته، أن الاحتفال باليوبيل المئوي لمحكمة استئناف أسيوط يعكس ما يحظى به القضاء المصري من دعم واهتمام في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تطوير منظومة العدالة وترسيخ دولة القانون ضمن أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن القضاء المستقل يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.


وأوضح المحافظ أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تحديث البنية القضائية والتوسع في تطبيقات العدالة الرقمية وميكنة الخدمات، بما ساهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن محافظة أسيوط تؤمن بأهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.


الدور التاريخي لمحكمة استئناف أسيوط


وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور قرن على إنشاء هذا الصرح القضائي العريق، الذي ظل على مدار مائة عام رمزًا للعدالة ومنارة لإعلاء سيادة القانون في صعيد مصر، موجهًا التحية إلى القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحكمة تقديرًا لدورهم في ترسيخ قيم العدل والإنصاف.


فيلم وثائقي يوثق تاريخ المحكمة وتطورها


وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان "محكمة استئناف أسيوط.. تاريخ عريق"، استعرض نشأة المحكمة منذ تأسيسها عام 1926، وأبرز محطات تطورها، إلى جانب أعمال التطوير التي شهدها مجمع المحاكم، وإنشاء قاعات جديدة ومكتب للترجمة والرقمنة ومكتبة متخصصة لخدمة القضاة والمحامين.


سجل وطني لإرساء العدالة


وأكد المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة استئناف أسيوط تمثل سجلًا وطنيًا حافلًا بالإسهامات في إرساء دعائم العدالة وترسيخ دولة القانون، مشددًا على مواصلة مسيرة التطوير ودعم رسالة القضاء في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.


فيما أكد المستشار الدكتور يحيى أحمد البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، أن المحكمة ظلت على مدار مائة عام حصنًا للعدالة ومنارة لإعلاء سيادة القانون في صعيد مصر، مجددًا العهد على مواصلة رسالتها السامية في ترسيخ قيم الحق والعدل بكل نزاهة وتجرد.


تكريم كبار رجال القضاء والمحافظ


وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب تكريم عدد من رؤساء محكمة استئناف أسيوط السابقين وكبار قضاتها، وتوثيق المناسبة بالصور التذكارية.


افتتاح مكتبة المحكمة والمكتب الأمامي لخدمة المواطنين


وعلى هامش الاحتفالية، افتتح محافظ أسيوط ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف بأسيوط ومرافقوهم مكتبة محكمة استئناف أسيوط، والتي تضم نحو 11 ألف كتاب ومخطوطات نادرة يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر.


كما افتتحوا المكتب الأمامي للمحكمة، الذي يضم 20 موظفًا و10 نوافذ خدمية، من بينها نافذة مخصصة لذوي الهمم، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات، حيث حرص المحافظ ومرافقوه على تفقد آلية العمل والتحاور مع العاملين بالمكتب.

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