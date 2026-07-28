تخطت الـ50 مليون جنيه.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر شباك التذاكر بالسعودية

تمكن فيلم “خلي بالك من نفسك”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، من تصدر قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.

وجاء الفيلم في المرتبة الاولي على مستوي الافلام المصرية بعد تحقيقة ما يزيد عن 50 مليون جنيه، رغم طرحه الخميس الماضي، متفوقًا علي فيلم شمشون ودليلة، وصقر وكناريا، وابن مين فيهم.

احداث فيلم خلي بالك من نفسك:

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق الخارجية، ضمن خطة لطرح الفيلم في عدد من الدول العربية والعالمية.