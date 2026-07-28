محمد صبحي بعد فوزه بـ«جائزة التقديرية»: كل الشكر والتقدير للدولة ونقابة المهن

أعرب الفنان محمد صبحي عن امتنانه عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2026 في مجال الفنون، موجهًا الشكر إلى الجهات التي رشحته لنيل الجائزة، وذلك بعد إعلان النتائج خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة.

ونشر محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة قال فيها: “كل الشكر والاحترام والتقدير للدولة، ولنقابة المهن التمثيلية، وجامعة القاهرة على ترشيحهم.”

وجاء إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 خلال مؤتمر عقده المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث أكد أن جوائز الدولة تعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة للمبدعين والباحثين، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الحياة الثقافية والفكرية والعلمية.

وفي فئة جوائز الدولة التقديرية بمجال الفنون، فاز كل من الأستاذ الدكتور السيد عبده سليم، والفنان محمد صبحي، والخطاط خضير البورسعيدي، وتحمل الجائزة قيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه إلى جانب ميدالية ذهبية.

كما اعتمد المجلس الأعلى للثقافة نتائج جوائز الدولة التشجيعية لعام 2026، التي تستهدف دعم المبدعين الشباب وتشجيعهم على تقديم أعمال تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني. وشهدت جوائز الفنون فوز عدد من المبدعين، من بينهم عبادة أحمد علي بجائزة عزف الفيولينة، ودنيا عبدالمعبود ونهال المصري مناصفة في تصميم الأزياء للسينما، ونسرين عبدالحليم وولاء مسلم مناصفة في جائزة فيلم أو أغنية رسوم متحركة لطفل ما قبل المدرسة، إلى جانب محمد زكي بجائزة الإخراج المسرحي