قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية
بعد انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة حتى مطلع أغسطس
"صاحبته لا تعمل بالشركة".. مصر للطيران تحسم الجدل حول فيديو الإساءة لأهالي سوهاج
الأعلى لتنظيم الإعلام: غرامة 100 ألف جنيه على موقعين إلكترونيين بسبب شكاوى
الدكتور سويلم يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية
كاف يكشف عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عبده سليم ومحمد صبحي وخضير البورسعيدي يفوزون بجائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2026

جوائز الدولة
جوائز الدولة
جمال الشرقاوي

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فوز كل من الفنان التشكيلي عبده سليم، والفنان محمد صبحي، والخطاط خضير البورسعيدي بجائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمخصص للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة.
وجاء اختيار الفائزين تقديرًا لمسيرتهم الإبداعية الطويلة، وإسهاماتهم البارزة في إثراء الحركة الفنية المصرية، كل في مجاله، وما قدموه من أعمال تركت أثرًا واضحًا في المشهد الثقافي والفني.
ويُعد الفنان التشكيلي عبده سليم أحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري، حيث قدم تجربة فنية متميزة امتزجت فيها الأصالة بالمعاصرة، وأسهم في إثراء الحركة التشكيلية عبر أعماله ومعارضه داخل مصر وخارجها.
ويُعد الفنان محمد صبحي من أبرز رموز المسرح والدراما المصرية، وقدم على مدار عقود أعمالًا مسرحية وتلفزيونية وسينمائية تركت بصمة كبيرة في الوجدان المصري والعربي، كما عُرف بدوره في تقديم أعمال فنية تحمل رسائل اجتماعية وثقافية ووطنية.
أما الخطاط خضير البورسعيدي، فيُعد أحد أهم أعلام فن الخط العربي في مصر والعالم العربي، وأسهم في الحفاظ على هذا الفن الأصيل وتطويره، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي جسدت جماليات الحرف العربي، إلى جانب دوره في تعليم أجيال من الخطاطين.
وتُعد جائزة الدولة التقديرية من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية، تكريمًا للمبدعين الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وأسهموا في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر.

المجلس الأعلى للثقافة محمد صبحي بجائزة الدولة التقديرية الدكتور عبد العزيز قنصوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

بالصور

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد