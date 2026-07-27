عبده سليم ومحمد صبحي وخضير البورسعيدي يفوزون بجائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2026

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فوز كل من الفنان التشكيلي عبده سليم، والفنان محمد صبحي، والخطاط خضير البورسعيدي بجائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمخصص للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة.

وجاء اختيار الفائزين تقديرًا لمسيرتهم الإبداعية الطويلة، وإسهاماتهم البارزة في إثراء الحركة الفنية المصرية، كل في مجاله، وما قدموه من أعمال تركت أثرًا واضحًا في المشهد الثقافي والفني.

ويُعد الفنان التشكيلي عبده سليم أحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري، حيث قدم تجربة فنية متميزة امتزجت فيها الأصالة بالمعاصرة، وأسهم في إثراء الحركة التشكيلية عبر أعماله ومعارضه داخل مصر وخارجها.

ويُعد الفنان محمد صبحي من أبرز رموز المسرح والدراما المصرية، وقدم على مدار عقود أعمالًا مسرحية وتلفزيونية وسينمائية تركت بصمة كبيرة في الوجدان المصري والعربي، كما عُرف بدوره في تقديم أعمال فنية تحمل رسائل اجتماعية وثقافية ووطنية.

أما الخطاط خضير البورسعيدي، فيُعد أحد أهم أعلام فن الخط العربي في مصر والعالم العربي، وأسهم في الحفاظ على هذا الفن الأصيل وتطويره، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي جسدت جماليات الحرف العربي، إلى جانب دوره في تعليم أجيال من الخطاطين.

وتُعد جائزة الدولة التقديرية من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية، تكريمًا للمبدعين الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وأسهموا في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر.