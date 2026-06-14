إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارة ربع نقل وتوكتوك بطريق أسيوط الزراعي

أصيب 11 شخصًا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك" على طريق أسيوط/سوهاج الزراعي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



إخطار أمني وانتقال الأجهزة المعنية



تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توكتوك، ووجود عدد من المصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، برفقة ضباط الشرطة ، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.



نقل المصابين إلى المستشفى



وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة قوة التصادم بين المركبتين.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية.



تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة بأسيوط التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.