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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع المخلفات بعرب المدابغ ضمن جهود تحسين البيئة والارتقاء بخدمات النظافة

حملة مكبرة لرفع المخلفات بعرب المدابغ ضمن جهود تحسين البيئة والارتقاء بخدمات النظافة
حملة مكبرة لرفع المخلفات بعرب المدابغ ضمن جهود تحسين البيئة والارتقاء بخدمات النظافة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة، مشيرًا إلى تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات الترابية بمنطقة عرب المدابغ التابعة للوحدة المحلية لقرية منقباد بمركز أسيوط، وذلك تحت شعار "بيئة نظيفة وصحية"، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة جاءت تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرها خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، والتي شدد خلالها على سرعة التعامل مع تجمعات المخلفات والقضاء على بؤر التلوث، حفاظًا على الصحة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.


مشاركة موسعة من الأجهزة التنفيذية


وأشار المحافظ إلى أن الحملة قادها الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الرصد والمتابعة، إلى جانب قطاعات النظافة والبيئة والمتابعة الميدانية، ومدعومة بمعدات الحملة الميكانيكية من لودرات وجرافات وسيارات نقل مختلفة الحمولات.


رفع مئات الأطنان من المخلفات


وأضاف أن الحملة استهدفت النقاط البؤرية لتجمعات القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير بمنطقة عرب المدابغ، وأسفرت عن رفع مئات الأطنان من المخلفات والتراكمات الترابية ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة خارج الكتلة السكنية.


تمهيد الشوارع ورفع كفاءة الإنارة


ولفت المحافظ إلى أن أعمال الحملة شملت كذلك تمهيد وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة لتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب إصلاح كشافات الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.


تحسين البيئة والصحة العامة


وأكد اللواء محمد علوان أن هذه الجهود تسهم في الحد من الانبعاثات والروائح غير المرغوب فيها الناتجة عن تراكم المخلفات، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات بالقرى والنجوع التابعة للمراكز.
 


وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات البيئية، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

أسيوط محافظ أسيوط منظومة النظافة رفع المخلفات عرب المدابغ

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