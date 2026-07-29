جمال الدين: ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة يعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي، والابتكار، والتطوير، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الصناعية والاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس الجامعة البريطانية في مصر لبحث التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع في المشروعات الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا بتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ لربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المستثمرين، ودعم الابتكار، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتوظيف البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في دعم التنمية الصناعية، إلى جانب تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.