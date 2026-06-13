حريق في سيارة نصف نقل محملة كارتون أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدينة والإطفاء، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة نصف نقل محملة بالكارتون أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في سيارة نصف نقل محملة " كارتون " أعلى كوبري الواسطى.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية والإطفاء والمرور وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بسيارة نصف نقل محملة بالكارتون أعلى كوبري الواسطى ناحية مركز الفتح وقام ضباط المرور بإغلاق الكوبري وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أعلى كوبري الواسطى.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.