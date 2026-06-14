إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع مساء اليوم الأحد بطريق أسيوط / ديروط الزراعي وجرى نلقهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ووجود مصابين.

إصابة 6 ركاب



انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 6 أشخاص من الركاب وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.



وتمكنت إدارة مرور أسيوط من رفع أثار الحادث من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.