مدير أمن أسيوط يتفقد حريق منازل قرية دير شو في أبنوب| صور

انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، مساء اليوم ، إلى قرية دير شو التابعة لمركز أبنوب، لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة على حريق اندلع بعدد من المنازل وحظائر الماشية بالقرية.



إخطار أمني باندلاع الحريق



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعدد من المنازل وحظائر الماشية بقرية دير شو.



الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف



انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مركز شرطة أبنوب إلى موقع البلاغ، كما دفعت إدارة الحماية المدنية والإطفاء بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع مصابين.



إصابة شخصين والسيطرة على النيران



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، حيث أسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات سطحية، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.



حصر الخسائر وبدء التحقيقات



وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد بموقع الحريق، فيما تجري الجهات المختصة حصر الخسائر والتلفيات التي خلفها الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة بأسيوط التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.