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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رامي يوسف مشرفا على الضرائب العقارية بقرار من وزير المالية.. مستند

تكليف رامي يوسف مشرفا علي الضرائب العقارية
تكليف رامي يوسف مشرفا علي الضرائب العقارية
محمد يحيي

قرر أحمد كجوك، وزير المالية؛ تكليف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي بالوزارة ليصبح مشرفا علي شئون مصلحة الضرائب العقارية بخلاف منصبه الحالي.


نص القرار

أكد قرار وزير المالية الصادر برقم 307 لسنة 2026 والذي ينفرد "صدي البلد" بنشر تفاصيله، والذي يتضمن ممارسة " يوسف" لكامل اختصاصات رئيس مصلحة الضرائب العقارية المقررة وينظمها القانون.


أوضح القرار أن " يوسف" مستمر في الإشراف علي مصلحة الضرائب العقارية،لحين شغل وظيفة رئيس المصلحة بأحد الطرق المقررة قانونا.
وأضاف التقرير أنه يتم العمل بذلك القرار اعتبارا من الأربعاء الماضي.

مستند رسمي 
وزير المالية مساعد وزير المالية الضرائب العقارية التطوير الضريبي مصلحة الضرائب العقارية

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