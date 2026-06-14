رامي يوسف مشرفا على الضرائب العقارية بقرار من وزير المالية.. مستند

قرر أحمد كجوك، وزير المالية؛ تكليف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي بالوزارة ليصبح مشرفا علي شئون مصلحة الضرائب العقارية بخلاف منصبه الحالي.



نص القرار

أكد قرار وزير المالية الصادر برقم 307 لسنة 2026 والذي ينفرد "صدي البلد" بنشر تفاصيله، والذي يتضمن ممارسة " يوسف" لكامل اختصاصات رئيس مصلحة الضرائب العقارية المقررة وينظمها القانون.



أوضح القرار أن " يوسف" مستمر في الإشراف علي مصلحة الضرائب العقارية،لحين شغل وظيفة رئيس المصلحة بأحد الطرق المقررة قانونا.

وأضاف التقرير أنه يتم العمل بذلك القرار اعتبارا من الأربعاء الماضي.