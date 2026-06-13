من وزير المالية للعاملين في الجمارك: شكرًا على تطبيق تيسيرات "نافذة"

قدم أحمد كجوك، وزير المالية الشكر للعاملين في مصلحة الجمارك المصرية والقائمين على منظومة نافذة، لتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات وخدمات رقمنة المعاملات الجمركية.

وزير المالية قال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي " لينكيد إن" إن القائمين على نافذة كان لديهم حرصًا على تسريع وتنفيذ التوجيهات الخاصة بتقديم خدمات أكثر تيسيرًا للممولين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.

أضاف وزير المالية إن تلك الإجراءات تمثلت في تبسيط رحلة المتعامل وتسريع حركة التجارة،فبعد القرار الأخير الخاص بتوسيع التيسيرات الجمركية ودعم انسياب حركة البضائع برقم 262 لسنة 2026 الخاص بتبسيط عمليات الإفراج الجمركي.

وأوضح وزير المالية أنه بموجب ذلك القرار تم إتاحة عدد من الإجراءات الرقمية التي تساعدالمستوردين والمتعاملين على بدء الإجراءات الجمركية إلكترونيًا فور وصول بيانات ومستندات الشحنة عبر منصة «نافذة»، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع الإفراج عن البضائع.

وأشار إلي أن ذلك القرار يعكس ذلك نهجًا واضحًا تتبناه وزارة المالية يقوم على الربط بين الإصلاح المؤسسي و الرقمنة، بحيث تتحول القرارات والسياسات إلى خدمات أكثر كفاءة وسهولة ومرونة، تدعم مجتمع الأعمال وتُحسن تجربة المتعاملين.

وأكد وزير المالية إن فريق عمل الوزارة والمصالح التابعة مستمرون في العمل بروح الشراكة مع شركاؤنا الممولين ومتعاملي المنظومة الجمركية، من أجل المزيد من التبسيط والتسهيل، وتقديم خدمات أسرع وأفضل، بما يحقق تجربة أكثر كفاءة ومرونة لمجتمع الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.