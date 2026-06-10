وزير المالية: نسعى للاعتماد على التكنولوجيا لتوفير خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاستثمار في التكنولوجيا يُعد استثمارًا في المستقبل، ومحركًا رئيسيًا للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على ضمان الاستغلال الأمثل من التطور التكنولوجي في التبسيط والتسهيل وتوفير خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين.

قال الوزير، خلال جلسة أدارها الإعلامي أسامة كمال فى ختام مؤتمر ومعرض «CAISEC 2026»، إننا نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية والتسهيل على شركائنا الممولين.

وأضاف الوزير، أننا نسعى لتوفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية لبيانات الدولة والممولين والمستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

وأوضح الوزير، أننا نستهدف بناء نظم ضريبية وجمركية مبسطة، تواكب العصر الرقمي، وتناسب رواد الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن خلال الفترة المقبلة لتيسير تقديم تسهيلات الضرائب العقارية.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع التكنولوجيا يُعد الأكثر نموًا في مصر خلال ٥ سنوات، والصادرات الخدمية تتزايد، ومازال لدينا فرص كبيرة للتطور.

وأكد الوزير، ثقته الكبيرة في قدرات وإمكانات الشباب المصري، وقدرتهم على صياغة مستقبل أفضل لمصر، موضحًا أن التحديات الكبيرة تحتاج إلى حلول غير تقليدية، وأن الشركات الناشئة ورواد الأعمال هم الأكثر قدرة على تقديم هذه الحلول.

وأكد كجوك، أن هناك مبادرة جديدة للتعاون مع الشركات الناشئة فى تطوير حلول ذكية لتحسين الخدمة، لافتًا إلى أننا منفتحون على كل الأفكار المبتكرة والحلول التكنولوجية الهادفة لتطوير أدائنا وتيسير خدماتنا المقدمة للمواطنين.

يأتي انعقاد مؤتمر ومعرض «CAISEC 2026» في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز الأمن السيبراني ودعم جهود التحول الرقمي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتنافسية، قادر على مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار.