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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزمة تشريعات ضريبية هامة على طاولة "خطة النواب" بحضور وزير المالية

وزير المالية
وزير المالية
فريدة محمد

 تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الإثنين، 8 يونيو 2026 ماراثونًا برلمانيًا مكثفًا يعقد على مدار 5 اجتماعات متتالية بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين الحيوية المقدمة من الحكومة.

تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

 

 يتضمن الاجتماع الأول والثاني مناقشة تعديلات جوهرية على قوانين سيادية تشمل تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة (قانون رقم 67 لسنة 2016)، وتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل (قانون رقم 91 لسنة 2005)، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 تواصل اللجنة أعمالها في الاجتماع الثالث بمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة (قانون رقم 111 لسنة 1980) بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.

 تخصص اللجنة اجتماعها الرابع والخامس لمناقشة تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون رقم 206 لسنة 2020) بالاشتراك مع مكتب اللجنة التشريعية.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة قانون الضريبة الدخل

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